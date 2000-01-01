Denver, Grant'i tutmak için üç takımla yarış içinde olacak!

Denver Nuggets, Jerami Grant ile yeniden sözleşme imzalamak istese de, iddiaya göre bu konuda üç NBA takımıyla yarış içinde olmaları bekleniyor.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, bu takımlar sırasıyla Detroit Pistons, Phoenix Suns ve Dallas Mavericks.



Grant'in önümüzdeki sezon 9.3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi ve serbest bir oyuncu olması bekleniyor. Ancak, Grant ve Denver'ın karşılıklı olarak yeni bir anlaşma imzalamakla ilgilendikleri de söylenmişti.



Grant, playofflarda birçok etkileyici performans sergilemiş ve Nuggets'ın 2009'dan beri ilk kez Batı Konferansı Finalleri'ne ulaşmasına yardımcı olmuştu.



