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Denver, Bryn Forbes'u gözüne kestirdi!

Denver Nuggets'ın, San Antonio Spurs guardı Bryn Forbes'u kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın, San Antonio Spurs guardı Bryn Forbes'u kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtildi.

HoopsHype'dan Michael Scotto'ya göre takasa açık olduğu belirtilen Forbes, Nuggets da dahil olmak üzere birçok takım tarafından 10 Şubat tarihine kadar önemli bir takas hedefi olmaya devam ediyor.

Scotto, Forbes'u takas etmenin Spurs point guardı Joshua Primo'ya fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.

28 yaşındaki Forbes, 2021 playofflarında Milwaukee Bucks ile bulunduğu bir şampiyonluk maratonunun ardından geçtiğimiz yaz San Antonio'ya dönmüştü. Bu sezon ise Spurs için 16.9 dakikada 9.1 sayı, 1.6 ribaund, 1.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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