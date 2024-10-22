Denver, Aaron Gordon'ın kontratını 133 milyon $'a uzattı!

Denver Nuggets forveti Aaron Gordon'ın, mevcut kontratını dört yıllığı 133 milyon dolarlık bir sözleşme ile uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Denver, Aaron Gordon'ın kontratını 133 milyon $'a uzattı!
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22 Ekim 2024 09:58
Denver Nuggets forveti Aaron Gordon'ın, mevcut kontratını dört yıllığı 133 milyon dolarlık bir sözleşme ile uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, uzatmayı kolaylaştırmak için Gordon'ın 2025-26 sezonu için 23 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullandığını ve 29 yaşındaki oyuncuya bonuslara ek olarak sonraki üç sezon için maksimum maaşının ödeneceğini belirtti.

Nuggets'taki beşinci sezonuna giren Gordon, daha önce 2014'te dördüncü sıradan draft edildikten sonra Orlando Magic'te yedi sezon geçirmişti.

Gordon, Denver'daki görev süresi boyunca ortalama 14,5 sayı, 6,4 ribaund ve 2,5 asist ile oynadı.

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