Denswil: "Yeni başlangıç oldu"

Trabzonspor forması giyen Stefano Denswil, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denswil: 'Yeni başlangıç oldu'
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11 Ağustos 2023 23:23
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Stefano Denswil, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Denswil, "Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu sıcak havada son saniyeye kadar bizi destekledir. Bu destek bizim için çok önemliydi. Gol için tabii ki mutluyum ama bizim için önemli olan takım olarak kazanmak." dedi.

Denswil, sözlerini, "Bugün için çok fazla söz söylemenin gereği yok. Sezon öncesi kampıyla birlikte kendimi gösterme fırsatı elde ettim. Takıma en iyi şekilde yardım etmeye odaklandım. Geçen sene 2-3 ay süren sakatlığım oldu, göstermek istediğim şeyi gösteremedim. Bugün benim için yeni bir başlangıç oldu. Gol attığım ve kazandığımız için çok mutluyum." diye tamamladı

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