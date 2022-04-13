Denswil, Türkiye'ye ısındı: Türkçe dersleri alıyor

Trabzonspor'un Surinam asıllı Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkçe dersleri aldığını duyurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Denswil, Türkiye'ye ısındı: Türkçe dersleri alıyor
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13 Nisan 2022 08:33
Trabzonspor 'un savunmadaki başarılı ismi Stefano Denswil, sosyal medya hesabından Türkçe öğrenirken çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Öğrenmeyi asla bırakma çünkü hayat öğretmeyi asla bırakmaz" ifadelerini kullandı.

Denswil'in paylaştığı fotografın arka plandaki panoda yer alan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları da dikkat çekti.

Ülkemizde yıllarca top koşturup Türkçe öğrenme gayreti göstermeyen yabancı oyuncuların aksine, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcunun Türkçe öğrenmeye çalışması kısa sürede büyük beğeni aldı.



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