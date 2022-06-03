Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geride bıraktığımız gün yaptığı açıklamada Stefano Denswil ile ilgili son durumu anlatmıştı. Ağaoğlu'nun 'Büyük bir sürpriz olmazsa imza atar' dediği futbolcu, Karadeniz ekibinin önerisini kabul etti.



DENSWİL TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ



Fanatik Gazetesi'nde yer alan haberde; yönetim işi imza aşamasına getirdi. İlk etapta 1.5 milyon Euro talep eden Hollandalı stoper 1.3 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Yakın zamanda da resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.



SAVUNMAYA İLAÇ OLDU



Özellikle Edgar ve Vitor Hugo'nun sakatlıklarında savunmaya ilaç olan Stefano Denswil için teknik direktör Abdullah Avcı da olumlu yönde rapor verdi. 29 yaşındaki futbolcunun 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalaması öngörülüyor.



GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?



Ajax, Club Brugge ve Bologna gibi takımlarda forma giyen futbolcu, 29 maçta 2032 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. 2019 yılında en yüksek piyasa değeri 6 milyon Euro olan futbolcuya Transfermarkt'ın güncel verilerine göre 4.2 milyon Euro değer biçiliyor.





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