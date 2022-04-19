Denswil kalmak istiyor: 'Bonservisimi alın'

Trabzonspor'un bu sezon 'joker' oyuncusu olan Stefano Denswil, sezon sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesi nedeniyle yeni bir teklif bekliyor.



Daha önce sözlü olarak oyuncunun menajeriyle yapılan görüşme olumlu geçmişti.



İşin resmiyete dökülmesini bekleyen Denswil'in yurt dışından da talipleri olduğu belirtildi.



Trabzon'da mutlu olan tecrübeli savunma oyuncusunun şu anki şartlardan biraz daha iyi bir teklif gelmesi ve kendisiyle devam edilmesinin istenmesi halinde imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.



Denswil, sezon başında İtalyan ekibi Bologna'dan kiralanmıştı. (Karadeniz Gazetesi)





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