Denswil: '3 puan için geldik, olmadı'

Trabzonspor'un deneyimli asvunmacısı Stefano Denswil, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.
Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takım da aynı şartlarda oynadı." dedi.
Mücadeleyi değerlendiren stoper, "Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik. Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz" sözleriyle maçı noktaladı.
Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takım da aynı şartlarda oynadı." dedi.
Mücadeleyi değerlendiren stoper, "Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik. Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz" sözleriyle maçı noktaladı.