Denswil: "3 puan için geldik, olmadı"

Trabzonsporlu Stefan Denswil, Çaykur Rizespor'a yenildikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denswil: '3 puan için geldik, olmadı'
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18 Mart 2022 22:46
Trabzonspor'un deneyimli asvunmacısı Stefano Denswil, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takım da aynı şartlarda oynadı." dedi.

Mücadeleyi değerlendiren stoper, "Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik. Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz" sözleriyle maçı noktaladı.

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