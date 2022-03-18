Denswil: '3 puan için geldik, olmadı'

Trabzonspor'un deneyimli asvunmacısı Stefano Denswil, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takım da aynı şartlarda oynadı." dedi.



Mücadeleyi değerlendiren stoper, "Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik. Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz" sözleriyle maçı noktaladı.





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