Dennis Schröder, uzun vadede Brooklyn'de kalmak istiyor

Brooklyn Nets point guardı Dennis Schröder, takımda uzun vadede kalmayı umduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Dennis Schröder, uzun vadede Brooklyn'de kalmak istiyor
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12 Ağustos 2024 16:44
Brooklyn Nets point guardı Dennis Schröder, takımda uzun vadede kalmayı umduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezonun son takas gününde Nets'e katılan ve mevcut sözleşmesinin bitimine bir sezon daha kalan Schröder, Andscape ile yaptığı röportajda Brooklyn'deki zamanının bundan çok daha uzun süre devam etmesini umduğunu belirtti:

"Brooklyn'de uzun vadede kalmak isterim. Umarım bu şekilde ilerler. Gençlere bir takım olarak nasıl oynamamız gerektiğini gösteren bir veteran rolünü üstlenmek istiyorum.

NBA'in her zaman daha bireysel olduğunu anlıyorum, ancak Atlanta'da olduğu gibi sadece kazanmanın önemli olduğu ve kimin skor ürettiğinin pek umursanmadığı bir takımda olmak istiyorum."

2024 Paris Olimpiyatları'nı Almanya milli takımıyla dördüncü sırada tamamlayan Schröder, önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu olmadan önce bu sezon için 13 milyon doların biraz üzerinde bir sözleşme altında.

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