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Dennis Schröder, takas için hedeflenen oyunculardan biri!

Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schröder'in, ölü sezonda takas için hedeflenen oyunculardan biri olmasının beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder guardı Dennis Schröder'in, ölü sezonda takas için hedeflenen oyunculardan biri olmasının beklendiği bildirildi.

ESPN'den Zach Lowe'a göre, 27 yaşındaki oyuncu bu ölü sezonda bir uzatma kontratı imzalama hakkına sahip ve birkaç takımın ilgisini çekmesi bekleniyor:

"Oklahoma City'deki büyük isimlere (Paul, Gallinari ve Dennis Schröder) ek olarak, Larry Nance Jr.'ın adını da lig genelinde bu yüzden çok duyuyorsunuz. Kaynaklar, Schröder'ın büyük ilgi çekeceğini söylüyor."

Önceki sezon 18.9 sayı, 4.0 asist ve 3.6 ribaund ortalamalarına sahip olan Schröder, Thunder ile yaptığı son anlaşmada, gelecek sezon 15.5 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor.


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