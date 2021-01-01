"Dennis Schröder, Celtics ile görüşüyor" iddiası

Serbest oyuncu Dennis Schröder'ın, Boston Celtics ile görüştüğü iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'e göre Schröder, Los Angeles Lakers ile geçirdiği sezonun ardından Celtics ile görüşmelerde bulundu.



Celtics'in, Oklahoma City Thunder ile Kemba Walker takasından sonra kadrosuna ilk beş oyuncu kalibresinde bir point guard eklemek istediği söylenmişti.



Alman oyuncu, geçtiğimiz sezonu maç başına 15.3 sayı, 5.8 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.



Schröder, önceki sezon Lakers'a katılmadan önce Oklahoma City ve Atlanta Hawks formaları da giymişti.



