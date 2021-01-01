Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Dennis Schröder, Boston ile anlaştı!

Serbest oyuncu Dennis Schröder, Instagram hesabında Boston Celtics ile bir sözleşme üzerinde anlaştıklarını doğruladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Dennis Schröder, Instagram hesabında Boston Celtics ile bir sözleşme üzerinde anlaştıklarını doğruladı.

Schröder, "2021-22 sezonu için Boston Celtics ile oynayacağımı duyurmaktan gurur duyuyorum! NBA tarihinin en iyi takımlarından biri ve yeşil-beyaz formayı giyerek sevdiğim işi yapmak benim için bir onur olacak." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncunun anlaşmasının tek yıllığı ve 5.9 milyon dolar değerinde bir orta seviye istisna anlaşması olduğu bildirildi.

Schröder, eski takımı Los Angeles Lakers takımından dört ay önce aldığı 80 milyon dolarlık kontrat teklifini reddetmişti.

Dennis, Lakers'ta geçtiğimiz sezon oynadığı 61 maçta 15.4 sayı ve 5.8 asist ortalamaları yakalayayarak verimli bir yıl geçirmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal