Dennis Schröder, Boston ile anlaştı!

Serbest oyuncu Dennis Schröder, Instagram hesabında Boston Celtics ile bir sözleşme üzerinde anlaştıklarını doğruladı.



Schröder, "2021-22 sezonu için Boston Celtics ile oynayacağımı duyurmaktan gurur duyuyorum! NBA tarihinin en iyi takımlarından biri ve yeşil-beyaz formayı giyerek sevdiğim işi yapmak benim için bir onur olacak." ifadelerini kullandı.



27 yaşındaki oyuncunun anlaşmasının tek yıllığı ve 5.9 milyon dolar değerinde bir orta seviye istisna anlaşması olduğu bildirildi.



Schröder, eski takımı Los Angeles Lakers takımından dört ay önce aldığı 80 milyon dolarlık kontrat teklifini reddetmişti.



Dennis, Lakers'ta geçtiğimiz sezon oynadığı 61 maçta 15.4 sayı ve 5.8 asist ortalamaları yakalayayarak verimli bir yıl geçirmişti.



