Dennis Man için transfer açıklaması

Parma'da forma giyen ve adı transferde Galatasaray ile geçen Dennis Man ile ilgili transfer açıklaması geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dennis Man için transfer açıklaması
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07 Ocak 2022 16:39
İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da sportif direktör Mauro Pederzoli transfer açıklamasında bulundu.

Transferde adı Galatasarayla geçen Dennis Maç için konuşan Pederzoli, "Dennis Man, önemli bir futbolcu. Kaliteli ve yetenekli bir isim. Man gibi bir oyuncu bizim takımda olduğu için mutluyum. Bazı zorluklarla karşılaştı ancak Parma'da fark yaratacak bir kaliteye sahip" ifadelerini kullandı.

Takımdaki her oyuncu için teklif aldıklarında değerlendireceklerini söyleyen Pederzoli, "Man, takımla birlikte her gün antrenman yapan bir isim. Takım için önemli bir oyuncu biz de Dennis'in durumundan mutluyuz. Ancak Dennis Man'e bir teklif gelirse, bunu değerlendireceğiz. Tıpkı diğer oyuncularımız için olduğu gibi" şeklinde konuştu.


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