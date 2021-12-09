Dennis Man için transfer açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrolarına katmak istediğini söylediği Dennis Man için menajerinden açıklama geldi.
Rumen futbolcunun menajeri Ioan Becali, Galatasaray hakkındaki haberleri yalanlarken, futbolcusunun Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya çıkmak istediğini söyledi.
Bu sezon Parma ile Serie B'de 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gollük katkı sağladı.
Rumen futbolcunun menajeri Ioan Becali, Galatasaray hakkındaki haberleri yalanlarken, futbolcusunun Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya çıkmak istediğini söyledi.
Bu sezon Parma ile Serie B'de 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gollük katkı sağladı.