Dennis Man için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Dennis Man için transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Dennis Man için transfer açıklaması!
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09 Aralık 2021 10:13
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrolarına katmak istediğini söylediği Dennis Man için menajerinden açıklama geldi.

Rumen futbolcunun menajeri Ioan Becali, Galatasaray hakkındaki haberleri yalanlarken, futbolcusunun Parma'da mutlu olduğunu ve takımıyla Serie A'ya çıkmak istediğini söyledi.

Bu sezon Parma ile Serie B'de 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, takımına 2 gollük katkı sağladı.




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