Dennis Man'den Trabzonspor açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Parma forması giyen sağ kanat Dennis Man ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Rumen futbolcunun menajeri açıklama yaptı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
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Dennis Man'den Trabzonspor açıklaması!
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17 Haziran 2023 11:14
Son güncelleme 17 Haziran 2023 11:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Parma forması giyen sağ kanat Dennis Man ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

27 yaşındaki Romanyalı oyuncunun menajeri Becali'den açıklama geldi. Trabzonspor'un Dennis Man için şu ana dek bir girişim yapmadığını ifade eden Becali, "Çıkan haberler asılsız. Bize teklif gelmedi" diye konuştu. 

Dennis Man bu sezon İtalya Serie B'de Parma formasıyla 32 maç 6 gol 2 asist kaydetti. 

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