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Denizlispor'un listesinde Üzülmez, Diyadin, Buz var

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Denizlispor'da teknik direktör Orman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından hoca adayları belli oldu.

Kaynak: DHA
Denizlispor'un listesinde Üzülmez, Diyadin, Buz var
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09 Ekim 2018 14:00
Spor Toto 1'inci Lig'de Ümraniyespor'a farklı yenilmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Denizlispor'da yönetimle arasında büyük gerilim yaşanan teknik direktör Osman Özköylü'yle yolların ayrılmasının ardından arayış sürüyor.

İlk etapta Ali Tandoğan ve Koray Palaz'ın isimlerini gündeme alan yeşil-siyahlıların listesinde geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyon yaptığı Çaykur Rizespor'dan Süper Lig'de birkaç hafta önce ayrılan İbrahim Üzülmez, yine aynı şekilde B.B Erzurumspor'dan ayrılan Mehmet Altıparmak, Yücel İldiz, Metin Diyadin ile İrfan Buz gibi isimler var.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan Denizlispor, antrenmanlara 10 Ekim Çarşamba günü yeniden başlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, milli aradan sonra ligde 19 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

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