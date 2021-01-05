Denizlispor'un konuğu Kayserispor

Süper Lig'de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, 17. hafta mücadelesinde 6 Ocak Çarşamba günü Denizli'de karşılaşacak.



Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak.



Teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getirdikten sonra çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor.



Bayram Bektaş'ın ardından Samet Aybaba ile de yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla sonuncu durumda. Ligde 11 maçtır kazanamayan Kayseri temsilcisi, son 4 karşılaşmasında puan elde edemedi.



Yukatel Denizlispor'da sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, yarın forma giyemeyecek.



