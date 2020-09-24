Yukatel Denizlispor'da icra kabusu bitmiyor.



Alacakları ödenmediği için kanuni haklarını arayan yeşil-siyahlı futbolcular, kulübü icraya vermeye başladı. Bu futbolculardan biri de geçen sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen Olcay Şahan....



Tecrübeli futbolcu 375 bin lira alacağına karşılık kendisine verilen senetler ödenmeyince avukatı aracılığıyla Denizlispor kulübüne dava açtı ve icra takibi başlattı.



FAİZLERİ DE TALEP EDİYOR



Olcay Şahan, yeşil-siyahlı kulüpten 375 bin TL normal, 15 bin 737 TL 67 kuruş yasal faizi ile birlikte toplam 390 bin 337 TL 67 kuruş tutan alacağını almak için harekete geçti.



Denizli 4. İcra Dairesi de kulübe ilamsız takiplerde ödeme emri adı altında resmi tebligat gönderdi. Tebligatta aylık 75'er bin lira olmak üzere, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayla-rını kapsayan 5 aylık ödeme takvimine uyulmadığı gerekçe gösterildi. İlamda, 7 gün içinde bahse konu ödeme yapılmadığı takdirde, icra takibinin yasal olarak başlatılacağı belirtildi.



33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Denizlispor'da geçen sezon 26 lig, 4 kupa karşılaşmasında toplam 1724 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti.



