Denizlispor'un gündemindeki 4 teknik adam

"SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Süper Lig'de geçen sezon bek-leneni vereme-yen ve teknik direktör Bülent Uygun ile yola devam etmeyen Denizlispor'da teknik direktör ara-yışları sürerken yönetim, boşluğu doldurmak için gündemine 4 ünlü teknik adamı aldı.Milli Takım'daki altyapı koordinatörlüğü görevini bırakmak istemediğini belirtenile dirsek temasını sürdüren yeşil-siyahlılar, ibreyi Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Ç.Rizespor'a giden'a çevirdi.Ege ekibinin gündemine Gençlerbirliği'nden ayrılan'yla daha önce Fenerbahçe ve son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapan'ı da aldığı öğrenildi. Yönetimin belirlediği 4 teknik adamdan biriyle en kısa zamanda anlaşmak istediği açıklandı.Profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat, kamp tarihine kadar teknik direktör sorununu çözeceklerini söyledi. Ali Fırat, "Camiamıza layık, Denizlispor'u iyi yerlere getirecek bir isimle imza atacağız" şeklinde konuştu.