Denizlispor'un galibiyet serisi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Grandmedical Manisaspor ile karşılaşan ve 2-1'lik skorla öndeyken galibiyeti 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un ayağından gelen golle kaçıran Denizlispor, düşme hattından sıyrılma fırsatını tepti.
Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un tek basamak üzerindeki Adana Demirspor da Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Adana temsilcisi 28 puana ulaşırken Denizlispor, rakibinin 1 puan ve 1 basamak gerisinde düşme hattında yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki 4 maçlık performansıyla alkış alan yeşil-siyahlı ekip, çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un tek basamak üzerindeki Adana Demirspor da Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından Adana temsilcisi 28 puana ulaşırken Denizlispor, rakibinin 1 puan ve 1 basamak gerisinde düşme hattında yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki 4 maçlık performansıyla alkış alan yeşil-siyahlı ekip, çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın