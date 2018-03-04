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Denizlispor'un galibiyet serisi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor iyi gidişine son verdi. Grandmedical Manisaspor ile karşılaşan Denizlispor, 2-1'lik skorla öndeyken galibiyeti 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un ayağından gelen golle kaçırınca düşme hattından sıyrılamadı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'un galibiyet serisi sona erdi
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04 Mart 2018 13:59
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Grandmedical Manisaspor ile karşılaşan ve 2-1'lik skorla öndeyken galibiyeti 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un ayağından gelen golle kaçıran Denizlispor, düşme hattından sıyrılma fırsatını tepti.

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un tek basamak üzerindeki Adana Demirspor da Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Adana temsilcisi 28 puana ulaşırken Denizlispor, rakibinin 1 puan ve 1 basamak gerisinde düşme hattında yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki 4 maçlık performansıyla alkış alan yeşil-siyahlı ekip, çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

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