Denizlispor'un 7 haftalık deplasman hasreti

Süper Lig'de 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.

Haber; AA
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Denizlispor'un 7 haftalık deplasman hasreti
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04 Nisan 2021 16:08
Süper Lig'de 32. haftaya 25 puanla son sırada giren Yukatel Denizlispor, pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçı saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Hafta öncesinde düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 25 puanla son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, gol atamadığı son 2 karşılaşmada 1 puan alabildi.

Dış sahada 7 müsabakadır kazanamayan ve son 4 deplasman maçında gol kaydedemeyen yeşil-siyahlı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü ile deplasmanda en az puan toplayan ekip konumunda bulunuyor.

Denizli temsilcisinde Özer Özdemir  forma giyemeyecek.



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