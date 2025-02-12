Denizlisporlu Şerefhan Erzurumspor'da

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zor günler yaşayan amatöre düşme hattındaki Denizlispor'un altyapı patentli kadrosu bir fire daha verdi.



Denizlispor'da yetişen genç kaleci Şerefhan Sağlık, ara transferin son gününde 1'inci Lig temsilcisi Erzurumspor'a 3,5 yıllık imza attı.



Yeşil-siyahlılarla olan sözleşmesini hafta başında karşılıklı olarak fesheden 20 yaşındaki file bekçisi henüz hiçbir profesyonel maçta forma giymedi.



