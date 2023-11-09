Denizlisporlu Mustafa milli takımda

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta eski futbolcularına olan borçları yüzünden devam eden transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan Denizlispor, 17 yaşındaki Mustafa Kaçan'ın U18 Milli Takım'a davet edilmesinin sevincini yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlisporlu Mustafa milli takımda
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09 Kasım 2023 15:43
Yeşil-siyahlıların bu sezon altyapıdan as kadroya dahil ettiği genç futbolcu, ay-yıldızlıların 13-21 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

Sezon başından beri Mustafa'yı amatör lisansla oynatan Denizlispor, oyuncuyla geçen 20 Ekim'de 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Orta sahada görev alan Mustafa bu sezon Denizlispor'da 6'sı ilk 11'de 8 maçta forma giyerek 1 gol attı.

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