Denizlisporlu İldiz'den lig hedefi açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalayan teknik direktör Yücel İldiz camiaya umut aşıladı.Denizlispor'un maç fazlasıyla 6'ncı sırada yer aldığını ifade eden Yücel İldiz,diye konuştu.Her kulüpte olduğu gibi Denizlispor'da da sıkıntıların mevcut olduğunu anlatan deneyimli teknik adam,dedi.Kardemir Karabükspor ve Eskişehirspor'da yeni transferlere lisans çıkarılamaması nedeniyle bu takımların ligin gidişatını etkilediğini ifade eden İldiz,yorumunu yaptı.