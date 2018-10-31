Denizlispor'de başkan görevini devretti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mustafa Üstek, sağlık sorunları nedeniyle görevini başkan yardımcısı Ali Çetin'e bıraktı.Üstek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği 28 Eylül'den bu yana sağlık sorunlarının bulunduğunu hatırlattı.Kanser tedavisine başladığını, sürecin uzun olması nedeniyle görevini vekaleten yardımcısı Ali Çetin'e bıraktığını belirten Üstek, "Gözüm arkada kalmadı. Tedavim uzayacağı için 'Vekaleti asalete çevirelim ve bayrağı sen taşı.' dedim. O da kabul etti." diye konuştu.Yeşil-siyahlı kulüpte başkanlık görevini devralan Ali Çetin ise Üstek'e acil şifa dileklerini ileterek takımı bu yıl şampiyon yapmak istediklerini aktardı.Çetin, "Herkesin huzurunda söz veriyorum. Bu bayrağı Mustafa ağabeyimin bıraktığı yerden daha yukarıya götürmek için elimden gelen tüm mücadeleyi vereceğim. Bu sene o sene. Bu sene bu takım şampiyon." ifadelerini kullandı.Toplantı sonrası Üstek, futbolcularla vedalaşarak fotoğraf çektirdi.