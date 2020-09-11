Denizlispor'dan transfer yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Denizlispor'dan transfer yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama
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11 Eylül 2020 18:05
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, geçmiş dönemde görev yapan iki teknik direktörün ödemelerinin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek'in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz."



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