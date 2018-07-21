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Denizlispor'dan transfer açıklaması

Denizlispor'un Başkanı Mustafa Üstek, Etoundi ve Kehinde hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Denizlispor'dan transfer açıklaması
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21 Temmuz 2018 12:40
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un Başkanı Mustafa Üstek, forvet transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Kamerunlu golcü Franck Etoundi ile görüştüklerini belirten Üstek, "Etoundi Boluspor'a gidecekti ancak biz de kendisine aynı şartları sunduk. Oyuncu Denizli'ye gelirse anlaşma yoluna gideriz. Etoundi'nin transferi gerçekleşmezse Ankaragücü'nde oynayan Kehinde ile bir kez daha görüşeceğiz" dedi.

Sadece golcü alıp takviye çalışmalarını noktalayacaklarını belirten Üstek, "Sağ bek ve stoper almayacağız. Bir golcü alırsak transferi bitireceğiz" diye konuştu.

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