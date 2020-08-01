Denizlispor'dan Tolunay Kafkas hamlesi

Listesinde Prosinecki, Tudor gibi yabancı teknik direktörlerin de bulunduğu Denizlispor'da şimdi de Tolunay Kafkas ismi gündeme geldi. Yönetiminin yerli teknik adamla anlaşılması konusunda fikir birliğine vardığı, bu gelişme üzerine Tolunay Kafkas'a teklif götürüldüğü belirtildi.



DENİZLİSPOR'DA OYNADI



Tolunay Kafkas'ın teklife sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Kafkas, en son Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Ege temsilcisi Akhisarspor'da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik patron, daha sonra ise milli takımda altyapı koordinatörü olarak çalışmıştı. Futbola başladığı Hacettepe'nin ardından Erzurum Konya ve Diyarbakırspor'da görev yaptıktan sonra Trabzonspor'da 6 sezon forma giyen ve Karadeniz ekibinin sembol futbolcularından birisi olan Kafkas iki sezon formasını giydiği G.Saray'da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. 2000- 2002 sezonları arasında Denizlispor'da forma giyen Kafkas, A Milli Takım'da da yıllarca görev yaptı.







