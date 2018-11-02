Denizlispor'dan Süper Lig açıklaması: 'Bu şehir hakediyor'

Yasin Özpek, şöyle konuştu:

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, şehir olarak Spor Toto Süper Lig'de olmayı hak ettiklerini söyledi.Yeşil - siyahlı takım, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın Adanaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdürdü.Kulüp Başkan Yardımcısı Yasin Özpek, gazetecilere yaptığı açıklamada Adanaspor maçının takım için önemli olduğunu, taraftar desteği beklediklerini bildirdi."Şampiyonluk yolunda taraftarlarımızın önemi çok büyük. Sıralamada ilk ikiye yerleşebilmek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. Denizlispor büyük bir aile. Bu karşılaşmamızda tribünleri doldurup takımımıza sahip çıkalım. Kale arkası tribünleri dahil stadı doldurmalı ve on ikinci adam olarak takımımıza destek olmalıyız.Bunu hep beraber başarmalıyız."Öte yandan yeşil-siyahlı kulüp, karşılaşmanın bilet fiyatlarını, 75, 25, 15, 10 ve 5 lira olarak belirledi.