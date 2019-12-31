TRANSFERİN EN GÖZDE İSMİ

Süper Lig'de ilk devreyi 22 puanla 11. sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor'da, transferin gözde ismi Hugo Rodallega'ya izin çıkmadı.Daha önce adı F.Bahçe ile anılan ve Vedat Muriç'in alternatifi olarak gündeme gelen 34 yaşındaki futbolcu için, Beşiktaş da devreye girmiş ve yeşil siyahlı kulübe Güven Yalçın ve Orkan Çınar'ı takas olarak önermişti. Beşiktaş teknik patronu Abdullah Avcı'nın istediği isimlerin arasında bulunan Kolombiyalı için karar verildi.İlk devrede 14 maça çıkıp 5 gollük performans sergileyen Rodigol'e, yönetimden transfer izni çıkmadı. Süper Lig'i tanıması sebebiyle ilk etapta teknik patron Abdullah Avcı'nın, bu transfere yeşil ışık yaktığı Rodallega'nın da Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı konuşuluyor.Türkiye'deki kariyerinde Akhisar Belediye ve Trabzon'da da görev yapan Rodallega'ya izin vermeyen başkan Ali Çetin, "Biz Rodallega'dan, o da bizden memnun. Kesinlikle satmayı düşünmüyoruz" dedi.