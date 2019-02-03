Denizlispor'da Yücel İldiz 1 puandan memnun

İldiz: "İki takımı da kutluyorum"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto 1. Lig'de 1-1 sona eren Denizlispor maçıyla ilgili, "Kazanmaya çok yakın olduğumuz bir maçı beraberebitirip 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.Palut, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi hazırlandıklarını ve ilk yarının büyük bir bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.İlk yarıda golü bulduklarını ve rakibe hiç pozisyon vermediklerini ifade eden Palut, şöyle devam etti:"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu noktada aslında biz maça iyi hazırlandık ve ilk yarının büyük bir bölümünde istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Bir gol bulduk, rakibe hiç pozisyon vermedik bu süreçte. Skoru arttırabilecek pozisyonlarımız da vardı ama ilk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı Denizlispor biraz daha topa sahip oldu. Bu arada Mehmet Akyüz ile de bir tane gol pozisyonu yakaladılar, bunun dışında pozisyonları yoktu. Ama biz bu dakikalar içerisinde kontrataklar için çok uygun alanlar bulduk. Burada bazen son pas, son vuruş tercih hatası, skoru arttırmamızı engelledi. Denizlispor'un baskısı kırılmışken, oyunu tekrar dengelemiş ve soğutmuşken, kaptırdığımız bir top sonrası bir anlık dikkatsizlik ve rakibin de becerisiyle yediğimiz gol ile son dakika berabere kaldık. Kazanmaya çok yakın olduğumuz bir maçı berabere bitirip 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz."Palut, genel anlamda oyuncularının gösterdiği mücadeleden memnunum olduğunu belirterek, yollarına devam ederek yeniden galibiyetlerin peşinden gideceklerini sözlerine ekledi.Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise Hatayspor'un son dönemlerde çıkış içerisinde olduğunu kaydetti.İldiz, Hatayspor'un seyircisiyle bütünleştiğini, sahada çok coşkulu oynadığını belirtti.Hatayspor karşısında zor bir maç yapacaklarını bilerek geldiklerini aktaran İldiz, şöyle konuştu:"Lider takımız bizim de hakikaten iyi bir gidişatımız var. Buraya kazanma adına geldik. Herkesin söylediği gibi sahanın zorluklarını biliyorduk. Hakikaten o zorluklarla karşılaştık. Oyuna alışana kadar rakibimiz bizden üstün göründü. Birkaç pozisyona girdiler ama daha sonra biz oyuna ağırlığımızı koyduk. Fakat çıkarken kaptırdığımız 2-3 pozisyondan bir tanesinde gol yedik. Yapmamız gerekiyordu, bize yakışmadı. Devreye bu şekilde girdik. İkinci yarı oyunun hemen hemen tamamına hakimdik. Sonlara doğru golü bulduk. Hatayspor da ilk yarıda goller bulabilirdi. Mücadele açısından gerçekten iki takımı kutluyorum. İyi mücadele oldu. Bizim adımıza zorlu bir deplasmandan bu koşullarda puan çıkarmak iyi diye düşünüyorum."Yücel İldiz, yenilmezlik serilerine devam ettiklerini, önemli olanın sezon sonunda ilk iki takım içerisinde yer almak olduğunu dile getirdi.