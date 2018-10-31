  •  
    "Yılmaz Vural, F.Bahçe için şu an en iyi seçim"
  •  
    "Harun'u Galatasaray kalesine koy, ne oluyor"
  •  
    G.Saray'da forvet için Vincent Janssen kararı
  •  
    G.Saray maçı öncesinde taraftara bir gönderme
  •  
    F.Bahçe'de Phillip Cocu sonrası Volkan sürprizi!

Denizlispor'da yedekler sınıfta kaldı

TFF 2'nci Lig ekibi Sivas Belediyespor'a 3-2 mağlup olarak elenen Denizlispor'da yedek futbolcular sınıfı geçemedi.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da yedekler sınıfta kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 16:02
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda TFF 2'nci Lig ekibi Sivas Belediyespor'a 3-2 mağlup olarak elenen Denizlispor'da yedek futbolcular sınıfı geçemedi. 

Yeşil-siyahlılarda son olarak ligde Altay deplasmanındaki ilk 11'den sadece stoper Taha Can, Sivas ekibine karşı 11'de oynadı. Altay maçında 11'de yer alan Burak Altıparmak, Alperen ve Recep Niyaz sonradan oyuna girdi. Yedek oyuncular kupada teknik direktör Yücel İldiz'in gözüne girme fırsatını kaçırdı. 

Öte yandan yönetim cumartesi günü iç sahada oynanacak Adanaspor maçı öncesi kale arkası tribününü de uzun aradan sonra açtırma kararı aldı. Bilet fiyatları Gold ve VIP tribün 75 TL, kapalı B ve D üst tribün 25 TL, kapalı A ve E üst tribün, kapalı A alt tribün 15 TL, maraton-açık 10 TL, kale arkası ve misafir seyirci ise 5 TL olarak belirlendi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için