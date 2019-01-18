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Denizlispor'da transfer yasağı kaldırıldı

Denizlispor, transfer yasağının kaldırılmasıyla beraber daha önce anlaştığı 2 sporcunun lisanslarını çıkarttı

Kaynak: AA
Denizlispor'da transfer yasağı kaldırıldı
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18 Ocak 2019 18:00
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, borçlarından dolayı devre arasında konulan transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından borçlardan dolayı devre arasında Denizlispor'a transfer yasağı konulduğunu anımsattı.

Transfer yasağının kaldırıldığını, daha önce prensipte anlaştıkları Balıkesirspor Baltok forması giyen Oğuz Yılmaz ile Ankaragücü'nden 25 yaşındaki Nijeryalı forvet Lanre Kehinde'nin lisans işlemlerinin tamamlandığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun takımı bulunduğumuz noktaya mevcut oyuncularımız getirdi. Yarın yine ellerinden geleni sahada eksiksiz yapacaklarına canı gönülden inanıyorum. Aramıza yeni katılan futbolcularımızın yokluğunu aratmadan mücadele ederek güzel bir skorla Gaziantep'ten döneceklerine eminim. Artık her şey sahada. Son sözü futbolcularımız söyleyecek. Bizler ilk günkü heyecanla 'o sene bu sene' demeye devam edeceğiz."

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