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Denizlispor'da Tisdell ile imzaladı

Spor Toto 1 Lig temsilcisi Denizlispor, Tisdell ile resmi sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Tisdell ile imzaladı
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26 Temmuz 2018 12:01
Spor Toto 1 Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Denizlispor'da bir süredir antrenmanlara çıkan Tonia Tisdell'in resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Kızılcahamam kampında denenen Liberyalı sol kanat performansıyla teknik heyetin gözüne girdi.

Süper Lig tecrübesi bulunan 26 yaşındaki Tisdell, önümüzdeki günlerde mukavele imzalayacak. Yönetimin Liberyalı futbolcuyla maç başı anlaşması yaptığı öğrenildi. Tisdell, geçen sezon Osmanlıspor'da forma bulamayınca Ankaragücü'nde kiralık oynamıştı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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