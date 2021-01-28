Denizlispor'da sürpriz istifa! Koşukavak bıraktı...

Süper Lig ekibi Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, istifa etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da sürpriz istifa! Koşukavak bıraktı...
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28 Ocak 2021 18:23
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, istifa etti.

Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamada teknik direktör Koşukavak'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğunu, yönetimin istifayı kabul ettiğini bildirdi.

Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.



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