Denizlispor'da Subotic için geri sayım

Transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal'ı renklerine bağlayan Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Neven Subotic'i transfer etmek için girişimlere başlamıştı. Denizlispor'un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere yaptığı teklife olumlu yanıt geldi



Yıldız oyuncunun kulübü Union Berlin ile son görüşmelerin yapıldığı ve işin imza aşamasına geldiği ifade edildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı.



