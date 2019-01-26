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Denizlispor'da sponsor sevinci

Denizlispor ile Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ arasında 400 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da sponsor sevinci
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26 Ocak 2019 12:32
Spor Toto 1. Lig'den emin adımlarla Süper Lig'e doğru ilerleyen Denizlispor'a, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sponsorluk desteği geldi.

Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ ile Denizlispor arasında 400 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma çerçevesinde belediyenin taşeron firması BELTAŞ, 4 hafta süresince Denizlispor'un forma göğüs sponsorluğunu üstlenecek. Anlaşmanın imza törenine Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Denizli Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla katıldı.

Denizlispor Başkanı Çetin, törende tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu hatırlatarak, "İnandığımız bu yolda Denizlispor'un en büyük destekçisi olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın destekleri sürüyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşma Adana Demirspor maçı öncesi de büyük moral oldu" dedi.
Mehmet Teke ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla BELTAŞ olarak Denizlispor ile 400 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzaladıklarını ifade ederek, belediyenin şehrin takımına sahip çıkmaya devam ettiğini bildirdi.

OSMAN ZOLAN: "O SENE BU SENE"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu sezonun Denizlispor için şampiyonluk sezonu olacağını söyledi. Zolan, "Denizlispor'u her zaman markamız bildik ve elimizden geldiğince destek olduk, destek olunmasına da katkı sağladık. Takımımızın başarıları arttıkça şehrimizin de heyecanı arttı. Çok güzel bir ivme yakalandı. İnşallah bu başarı serisi şampiyonluğu da getirecektir" açıklamasını yaptı.

Adana Demirspor karşılaşmasında Denizlispor'a başarılar dileyen Zolan, "Bizler de yine tribünde yerimizi alıp takımımızı var gücümüzle destekleyeceğiz. İnşallah o sene bu sene olacak" diye konuştu.

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