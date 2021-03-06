Denizlispor'da Rodallega atmaya devam ediyor

Denizlispor'da 3-2 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden Hugo Rodallega bu sezon 10. golünü attı.



Recep Niyaz ise Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından bu sezonki 4. golünü Yeni Malatyaspor karşısında buldu. Takımının son golünü atan Hadi Sacko ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.



Yeni Malatyaspor'da Stephan Mallan bu sezon ikinci, Benjamin Tetteh de dördüncü golüne ulaştı.



