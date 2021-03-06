Denizlispor'da Rodallega atmaya devam ediyor

Denizlispor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, takımının gol yükünü çekmeyi sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da Rodallega atmaya devam ediyor
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06 Mart 2021 18:49
Denizlispor'da 3-2 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden Hugo Rodallega bu sezon 10. golünü attı.

Recep Niyaz ise Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Göztepe müsabakalarının ardından bu sezonki 4. golünü Yeni Malatyaspor karşısında buldu. Takımının son golünü atan Hadi Sacko ise ligin ilk yarısındaki Beşiktaş karşılaşmasının ardından 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yeni Malatyaspor'da Stephan Mallan bu sezon ikinci, Benjamin Tetteh de dördüncü golüne ulaştı.



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