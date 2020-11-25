Denizlispor'da resmi açıklama: Prosinecki

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığı açıklandı



İşte resmi açıklama;



"Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."