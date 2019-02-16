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Denizlispor'da Recep Nİyaz'dan kötü haber

Spor Toto 1. Lig'de lider Denizlispor'a Eskişehirspor maçı öncesi Recep Niyaz'dan kötü haber geldi.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Recep Nİyaz'dan kötü haber
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16 Şubat 2019 12:39
Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Denizlispor'da Recep Niyaz şoku yaşandı.

Takımın en önemli isimlerinden olan 24 yaşındaki futbolcu, idmanda sol ayak bileğinden sakatlandı. Acılar içinde yerde kalan Recep'e ilk müdahale yapılırken, oyuncunun Eskişehir'de forma giyip giymeyeceğinin belirsiz olduğu öğrenildi. Tedavisine hemen başlanan Recep'in Eskişehirspor maçına yetiştirilmesi için büyük çaba sarf edildiği bildirildi.

Ege ekibinde kart cezalıları defans oyuncusu Alperen ve orta saha Deniz de kritik deplasmanda forma giyemeyecek. Hafta sonunu Eskişehir'de geçirecek olan yeşil-siyahlılarda asbaşkan Ali Fırat, yönetim kurulunun da tam kadro statta olacağını söyledi. Fırat, "Çalışmalarımıza Eskişehir'de devam edeceğiz. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Elimizden gelenin fazlasını sahaya yansıtacağız ve Denizli'ye 3 puanla döneceğiz" diye konuştu

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