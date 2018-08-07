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Denizlispor'da prim ve ceza sistemi belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da gelecek sezonun prim miktarları belli oldu.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da prim ve ceza sistemi belli oldu
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07 Ağustos 2018 14:01
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta pazar günü sahasında Gazişehir Gazientep'le karşılaşacak Denizlispor'da yeni sezonda prim ve ceza sistemi belli oldu.

Başkan Mustafa Üstek'in iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine ise 6 bin TL prim vereceği kaydedildi. Üstek'in deplasmanda alınacak beraberliğe ise 2 bin TL ödeyeceği vurgulandı.

Denizlispor, futbolculara yenilgi halinde ise tam tersi tarifeyi uygulayacak. Oyunculara iç sahada alınacak mağlubiyet halinde 4 bin, deplasmandan puansız dönülmesi durumunda da 2 bin TL ceza kesilecek. Yeşil-siyahlılarda pazar günü saat 21.45'te başlayacak Gazişehir Gaziantep maçının bilet fiyatları da belil oldu. Biletler gold ve VIP tribün 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile kapalı A alt 15, maraton ve misafir tribünler ise 10 TL'den satışa çıktı.

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