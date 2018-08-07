Denizlispor'da prim ve ceza sistemi belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta pazar günü sahasında Gazişehir Gazientep'le karşılaşacak Denizlispor'da yeni sezonda prim ve ceza sistemi belli oldu.Başkan Mustafa Üstek'in iç saha galibiyetine 4 bin, deplasman galibiyetine ise 6 bin TL prim vereceği kaydedildi. Üstek'in deplasmanda alınacak beraberliğe ise 2 bin TL ödeyeceği vurgulandı.Denizlispor, futbolculara yenilgi halinde ise tam tersi tarifeyi uygulayacak. Oyunculara iç sahada alınacak mağlubiyet halinde 4 bin, deplasmandan puansız dönülmesi durumunda da 2 bin TL ceza kesilecek. Yeşil-siyahlılarda pazar günü saat 21.45'te başlayacak Gazişehir Gaziantep maçının bilet fiyatları da belil oldu. Biletler gold ve VIP tribün 75, kapalı B üst ve D üst 25, kapalı A ve E üst ile kapalı A alt 15, maraton ve misafir tribünler ise 10 TL'den satışa çıktı.