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Denizlispor'da Mbamba şoku

Spor Toto 1. Lip ekiplerinden Denizlispor, Kibong Mbamba'nın yaşadığı sakatlık ile şok yaşadı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Mbamba şoku
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28 Temmuz 2018 13:39
Spor Toto 1.  Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kibong  Mbamba şoku yaşanıyor.

Kamerunlu orta saha oyuncusu, Yeşil-siyahlıların Bolu kampında Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'a 2-0 yenildiği hazırlık maçında sakatlanmıştı.

Ankaragücü'nden transfer edilen Mbamba bileğinin dönmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk kontrollerde durumu iyi olmadığı belirtilen Kamerunlu futbolcu konusunda teknik direktör Osman Özköylü, "Bu sakatlık nedeniyle çok üzgünüz. Mbamba muhtemelen iki ay aramızda olamayacak" dedi.

Deneyimli futbolcunun koltuk değnekleriyle adım atabildiği öğrenildi. Öte yandan Ankaragücü Kulübü'nden transfer edilmesi gündeme gelen Kehinde'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildi. Denizlispor, Kasımpaşalı Franck Etoundi ve Polonyalı forvet Oleksandr Gladky'le görüşüyor.

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