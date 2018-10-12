Denizlispor'da hoca adayları belli oldu

PARALAR ÖDENDİ

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Osman Özköylü'yle yollarını ayırdıktan sonra gündemdeki birçok isimle görüşüp anlaşamayan Denizlispor'un listesinde 5 ismin kaldığı öğrenildi.Daha önce Mehmet Altıparmak, Yalçın Koşukavak, Oğuz Çetin, İrfan Buz gibi isimlerle temas kurup sonuç alamayan yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz başta olmak üzere Ali Tandoğan, Bülent Akın, Koray Palaz ve Timuçin Beyazıt isimleri üzerinde duruluyor.Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat,diye konuştu.Denizlispor'da yönetim, yolların ayrıldığı teknik direktör Osman Özköylü ve takım arasında tartışma yaratan para krizi şimdilik çözüldü.Başkan Mustafa Üstek ve yöneticiler, futbolculara toplam 1.5 milyon TL tutarında garanti para ödemesi yaptı. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, futbolcuların primlerini düzenli bir şekilde ödediklerini ve maç başlarını da ödeyeceklerini belirterek, "Biz üzerimize düşen görevi yaptık söz artık futbolcularda" dedi.Denizlispor'da futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta 1 günlüğüne antrenman boykotu yapmıştı.