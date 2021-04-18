Denizlispor'da Hakan Kutlu görevinden ayrıldı

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da Hakan Kutlu görevi bıraktı.

Haber; Sporx.com
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Denizlispor'da Hakan Kutlu görevinden ayrıldı
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18 Nisan 2021 15:04
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu görevinden ayrıldı.

Yalçın Koşukavak'ın ardından Denizlispor'da göreve gelen Hakan Kutlu, 13 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi.

DENİZLİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

HAKAN KUTLU'NUN AYRILIK NEDENİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Kutlu "Denizlispor'daki görevimizi Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşarak sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar elimizden gelenin fazlasını yapmaya özen gösterdik. Ancak özellikle son iki haftada sakatlıklar ve cezalı oyunculardan ötürü kadro derinliğimizin yetersizliği maalesef önde olduğumuz maçları kaybetmemize neden oldu. Takımın başında olduğumuz süre içerisinde hiçbir bahane üretmeden bize teslim edilen mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. Görev yaptığımız süre içerisinde bizlere fazlasıyla destek veren Sayın Valimize, Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimize, futbolcu kardeşlerime özellikle kulüp Personeline ve Denizlispor camiasına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



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