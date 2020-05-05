Denizlispor'da futbolcu maaşları için karar verildi

Süper Lig takımlarından Denizlispor'da futbolcuların maaşları için açıklama yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Denizlispor'da futbolcu maaşları için karar verildi
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05 Mayıs 2020 13:53
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, futbolcuların maaş alacaklarını ödemeye devam edeceklerini belirtti.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verildiğini ancak bu süreçte kulüpten alacağı bulunan futbolcuları mağdur etmemek için mücadele ettiklerini söyledi.

Borçların tek tek gözden geçirildiğini, bu süreçte forma sponsorunun maddi destek sağladığını dile getiren Çetin, takımda kimseyi mağdur etmeyeceklerini kaydetti. 

Çetin, "Koronavirüs salgınının yaşandığı günlerde futbolcularımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Yönetim olarak kesenin ağzını açacağız. Amacımız Denizlispor'umuzu yukarılara taşıyabilmek. Geçen hafta oyuncularımıza 2,5 milyon lira ödeme yapmıştık. Bu hafta 2,5 milyon lira daha ödeme yapmayı planlıyoruz. Yönetim olarak bu zorlu süreci aşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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