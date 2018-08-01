  •  
    Beşiktaş'ta iki FLAŞ imza için geri sayım başladı!..
  •  
    İşte Avrupa'da yapılan son dakika transferleri
  •  
    Galatasaray'dan yeni transfere veto: "Asla"
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'ın gözdesi için Fenerbahçe'den teklif!

Denizlispor'da Furkan Şeker imzaladı

Denizlispor, son olarak Boluspor forması giyen Furkan Şeker'i resmen kadrosuna dahil etti.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Furkan Şeker imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2018 13:51
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Boluspor forması giyen Furkan Şeker'i resmen kadrosuna dahil etti.

Sağ bekte görev yapan 26 yaşındaki futbolcu yeşil-siyahlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ın altyapısında yetişip Denizlispor'da daha önceki dönemlerde de görev yapan Furkan, yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Bu arada Ege temsilcisinin bir stoper ve santrfor alıp takviye çalışmalarını sonlandıracağı kaydedildi. Denizlispor sezon açılışını 4 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

Denizlispor, cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maçta 1. Lig'in yeni ekibi Afjet Afyonspor'la evinde hazırlık karşılaşması yapacak.

Başkan Mustafa Üstek, taraftarın maçı ücretsiz olarak izleyeceğini belirterek, "Açılışımızda futbolcularımızın tanıtımı ve yeni formalarımızın lansmanı da yapılacak. Herkesi Atatürk Stadı'na bekliyoruz" dedi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için