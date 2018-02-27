Denizlispor'da Fatih Tekke'nin duygusal maçı

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor ile 3 maçta 3 galibiyet elde eden teknik direktör Fatih Tekke, cumartesi günü eski takımı Grandmedical Manisaspor'a düşme-kalma yarışında rakip olacak.Bu sezon 8'inci haftada yine Denizlispor'la oynanan maçta Sait Karafırtınalar'ın yerine takımın başına geçen ve Manisaspor'da ilk yarının sonuna kadar çalıştıran Tekke, 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Genç teknik adam, kulübün eski futbolculardan Makukula'ya olan borcu yüzünden 6 puanının silinmesi, devre arasında as futbolcuların mali sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmasıyla birlikte görevi bıraktı.Yine düşme hattındaki Denizlispor ile anlaşan Fatih Tekke, yeni takımıyla 8 gün içinde çıktığı 3 önemli maçı 9 puanla geçmeyi başardı. Tekke yönetimindeki Denizlispor, 26 puana ulaşarak kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 7'den 1'e düşürdü. Üst üste 4 mağlubiyet alan Taner Taşkın yönetimindeki Manisaspor ise son 10 hafta öncesi 14 puanla kümede kalma umutlarını yitirmek üzere.Atatürk Stadı'ndak oynanancak Ege derbisinin akşam saatlerine alınması talebi konuk ekip tarafından kabul görmedi. Saat 13.00'te başlayacak maçın biletleri Gold ve VIP tribün 50, kapalı B üst-D üst 20, A alt-E üst, maraton, kale arkası ve misafir 10 TL'den satışa çıktı.Denizlispor'daki başarılı performansıyla alkış alan teknik direktör Fatih Tekke, dede acısıyla sarsıldı. Tekke'nin dedesi Hacı Hafız Ömer Osman Tekke, 97 yaşında hayatını kaybetti. Dede Tekke'nin cenazesi yarın Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Merkez Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedilecek.