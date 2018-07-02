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Denizlispor'da Dimitriadis olmadı, rota Leilson

Denizlispor, Giresunspor'un Yunan asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Dimitriadis ile anlaşmaya varamadı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Dimitriadis olmadı, rota Leilson
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02 Temmuz 2018 14:26
Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk iddiasıyla transfer çalışmalarını yürüten Denizlispor, listesindeki Giresunspor'un Yunan asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Dimitriadis'le henüz anlaşmaya varamadı. Denizlispor, Karabükspor'dan Ferhat Görgülü'den de vazgeçti.

Daha önce iç transferde Kappel, dış transferde ise listesindeki Erhan Kartal, Recep Niyaz, Poepon, Boye gibi isimleri ikna edemeyen Denizlispor, arayışlarını sürdürüyor.

İç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç de henüz sözleşme uzatmadı. Yönetimin transfer listesine Brezilya Seri B takımlarından CRB forması giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Leilson'u da aldığı öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekipte Afyonkarahisar kampı devam ediyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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