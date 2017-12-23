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Denizlispor'da Bülent Ertuğrul açıklaması

Kümede kalma savaşı veren Denizlispor ilk hamlesini eski oyuncusu Bülent Ertuğrul'u sportif direktörlük görevine getirerek yaptı.

Kaynak: DHA
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul açıklaması
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23 Aralık 2017 15:17
TFF 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor ilk hamlesini eski oyuncusu Bülent Ertuğrul'u sportif direktörlük görevine getirerek yaptı.

İkinci yarıya yeni bir vizyonla başlamayı hedefleyen yeşil-siyahlılar eski futbolcusu Ertuğrul ile resmi sözleşme imzaladı.

Takım ve yönetim arasında köprü görevi görecek Bülent Ertuğrul, el birliği ile başarıyı yakalayacaklarını söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde sportif direktörlük görevi için eski futbolcularımızdan Bülent Ertuğrul ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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