Denizlispor'da Ben Youssef krizi! Tutanak tutuldu...

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da devre arası kadroya katılan Syam Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiğini öne sürerek kentten ayrılması üzerine kulüp yönetimi, tutanak oluşturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Denizlispor'da Ben Youssef krizi! Tutanak tutuldu...
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10 Temmuz 2020 16:24
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da devre arası kadroya katılan Syam Ben Youssef'in sözleşmesinin bittiğini öne sürerek kentten ayrılması üzerine kulüp yönetimi, tutanak oluşturdu.

Kulüpten alınan bilgiye göre, yeşil-siyahlı takımın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Tunuslu 31 yaşındaki stoper Ben Youssef, sözleşmesinin sona erdiğini ileri sürerek takımdan ayrıldı. 

Denizlispor yönetimi, FIFA'nın "sezon sonu sona erecek sözleşmelerin ligler tamamlanana kadar geçerli sayılacağı" yönündeki kararına uymayan futbolcunun katılmadığı antrenmanları noter huzurunda tespit ettirdi.

Oluşturulan tutanakla oyuncu hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

- Kaleci Tolgahan Acar'ın elinde kırık tespit edildi 

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada kaleci Tolgahan Acar'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği, hafta sonu ameliyat edileceği, bu nedenle Trabzonspor maçı kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.

Yeşil-siyahlılarda Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak da sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.



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